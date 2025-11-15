Меню
Киноафиша Статьи «Напоминает мне Нормана!»: на Reddit выбрали 3 сериала с вайбом «Мотеля Бейтса» – у каждого не меньше 8.0 на IMDb

15 ноября 2025 07:58
Никакого проходняка – только зарекомендовавшие себя проекты.

Если вы посмотрели «Мотель Бейтса», оставшись с ощущением мрачной, давящей тревоги и теперь ищете что-то похожее, вы по адресу. Мы заглянули на Reddit и отобрали для вас три сериала, которые сообщество признало самыми достойными аналогами.

В них есть то, что вы ищете: гнетущая атмосфера, тема разрушающейся психики и сюжеты, от которых невозможно оторваться. Теперь будет за чем скоротать выходные.

«Ганнибал» (2013-2015)

Рейтинг IMDb: 8.5

Уилл Грэм, специальный агент ФБР с уникальной способностью входить в сознание серийных убийц, начинает работать с блестящим психиатром Ганнибалом Лектером. Он не подозревает, что его новый наставник и есть тот самый изощренный убийца, которого он ищет.

Лектер же ведет с Уиллом опасную психологическую игру, пытаясь полностью сломать его и сделать своим союзником.

Как и в «Мотеле Бейтс», здесь главная тема – сложные отношения между двумя главными героями, которые взаимно разрушают и преображают друг друга. Атмосфера невероятно стильная, мрачная и давящая.

«Из тех, что я видел, я бы сказал, что "Ганнибал" самый похожий. Он все равно другой, но это самое близкое, что я могу сейчас вспомнить», – отвечает другой пользователь на вопрос, что самое похожее по вайбу.

«Крах» (2013-2016)

Рейтинг IMDb: 8.1

Мрачный детектив, действие которого разворачивается в Белфасте. На город обрушивается волна ужаса, когда серийный убийца начинает охоту на молодых женщин.

Местная полиция бессильна, и для раскрытия дела привлекают детектива-супервайзера Стеллу Гибсон. Именно её хладнокровие и аналитический ум становятся главным оружием в поимке неуловимого маньяка.

Приятно, что на фоне многих проектов, где женщины заняты лишь отношениями и бытом, здесь героини показаны сильными профессионалами, решающими серьёзные задачи. А атмосфера тут такая же густая и давящая, как и в «Мотеле».

Плюс, проект тоже может похвастаться глубоким погружением в психологию, в причины, в ту грань, где обычный человек становится монстром. Однозначно лайк.

«Декстер: Новая кровь» (2021)

Рейтинг IMDb: 8.0

Все уверены, что Декстер Морган погиб в ужасной катастрофе на яхте. В каком-то смысле так оно и есть. Его прежняя жизнь закончилась, и теперь он живет под чужим именем в тихом городке Айрон-Лейк.

Почти десять лет ему удавалось держать своего «Темного попутчика» под замком. У него была обычная работа и отношения с девушкой из местной полиции – казалось, он наконец обрел контроль над своей судьбой.

Однако эта хрупкая идиллия рушится с появлением его сына Гаррисона. Это событие переворачивает весь мир Декстера с ног на голову. Поддавшись голосу прошлого и своим убийственным позывам, он снова выпускает на волю своего внутреннего монстра.

«Только что посмотрел "Новую кровь" и подумал: "Блин, Гаррисон так напоминает мне Нормана Бейтса! И тут вижу, что вы тоже рекомендуете этот сериал. Золото!», – подтверждает правильность выбора один из пользователей.

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Крах»
Ольга Назарова
