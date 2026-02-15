«Напоминает игры GTA»: нашел идеальный сериал Netflix для просмотра запоем – целых 6 сезонов, и каждый новый лучше прежних

Если вы скучаете по криминальным сагам, где ограбления расписаны как шахматные партии, а семейные ужины заканчиваются стрельбой, присмотритесь к «По волчьим законам». У проекта шесть сезонов – и редкий случай: рейтинг на Rotten Tomatoes рос с 76% до 88%.

История начинается с 17-летнего Джошуа, который после смерти матери переезжает к родне в Южную Калифорнию. Во главе клана – «хищная» бабушка Джанин, рядом с ней – взрывной Поуп и другие братья.

Семейный бизнес, как быстро выясняется, – это ограбления, отмыв денег и постоянная игра на грани.

«Напоминает серию игр GTA, здесь есть все из знаменитой игры», «Сначала задания уровня “принеси-унеси”, потом – угони тачку, собери плату, разведай обстановку», – пишут в отзывах.

Ограбления и планирование «дел» погружают так, будто сам переключаешься между персонажами. Поуп многим (в том числе и мне) напоминает безбашенного и молодого Тревора, а каждая операция – отдельная миссия с риском и предательствами.

Выделю и атмосферу шоу: «логово волков», где каждый с секретом, а выбор у героя простой – стать хищником или добычей. Здесь много секса, адреналина и серфинга на волнах, но под глянцем – мрачная семейная драма о власти и выживании.

К финалу ставки растут, персонажи эволюционируют, а сериал из криминального боевика превращается в трагедию о разрушительной природе семьи, почти как в «Сынах анархии». Шесть сезонов отнимут у вас пару недель по вечерам, но оно того стоит.