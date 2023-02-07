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«Напоминает 19-й век»: коттедж Гузеевой за 60 млн не впечатлил россиян (фото)

7 февраля 2023 10:30
«Напоминает 19-й век»: коттедж Гузеевой за 60 млн не впечатлил россиян (фото)

Поклонники не стали скрывать свое возмущение.

Лариса Гузеева и ее супруг Игорь Бухаров стали мужем и женой в 1999 году, а спустя несколько лет переехали в большой особняк на северо-западе от столицы. Ремонтом дома, как признавалась телеведущая, она занималась самостоятельно и воплотила все свои давние мечты, но далеко не все фанаты остались в восторге от ее квартиры.

«Напоминает 19-й век»: коттедж Гузеевой за 60 млн не впечатлил россиян (фото)

Как оказалось, особняк Гузеева решила выполнить в стиле современной классики. Для большей части стен и мебели она выбрала бежевый цвет, практически везде можно увидеть горшки с живыми растениями. Особое внимание телеведущая уделила освещению: десятки массивных люстр свисают с потолка во всех комнатах дома.

Любимым местом в доме знаменитость без стеснения называет столовую-кухню. Как она призналась в шоу «Идеальный ремонт», именно там проходит большая часть ее свободного времени, ведь Гузеева любит не только готовить, но и принимать гостей.

«Напоминает 19-й век»: коттедж Гузеевой за 60 млн не впечатлил россиян (фото)

Пользователи Сети не оставили без внимания особняк, площадь которого составляет 270 квадратных метров, однако лишь немногие поклонники оценили дизайнерские решения Гузеевой. По мнению фанатов, телеведущей не удалось построить стильный дом, ведь убранство отличается старомодностью и безвкусием.

«Напоминает 19-й век»: коттедж Гузеевой за 60 млн не впечатлил россиян (фото)

«Интерьер Гузеевой изменила бы полностью. Все напоминает 19-й век. Нужно поменять в светлые тона и в современном стиле, обратитесь к дизайнерам», «Люстры-то такие зачем?» — делятся мнением поклонники знаменитости.

Фото: Legion-Media, кадр из программы «Идеальный ремонт»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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