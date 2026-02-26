Оповещения от Киноафиши
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры

Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры

26 февраля 2026 18:36
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры

Фильм вышел почти полвека назад.

1980-й оказался щедрым на советскую фантастику, но «Звездный инспектор» затерялся даже на фоне более скромных собратьев. А ведь начиналась картина в лучших традициях хорошего космического детектива.

Уничтожена база Международной космической инспекции, президент западного концерна кончает с собой, а к разгадке ведет след пиратского корабля

Расследовать цепочку событий отправляется экипаж «Вайгача». Вскоре выясняется, что в удаленной системе работала тайная лаборатория по созданию искусственного интеллекта – и эксперимент вышел из-под контроля.

Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры

Картина, которую на западе прокатили под названием Stellar Inspector, аккуратно соединяет мотивы «Нечто» с его паранойей и дух «Звездного пути» вкупе с «Интерстелларом» – с их вечными экспедициями к неизведанному, и тяжелыми моральными дилеммами.

Искусственный биокибернетический мозг подчиняет себе ученых, превращая их в марионеток. За фантастической оболочкой – вполне советская тревога перед «буржуазной наукой», готовой пожертвовать человеком ради выгоды и военной мощи.

При этом фильм ну очень театрален. Большая часть действия разворачивается в павильонах: интерьеры корабля, лаборатория, подземные помещения.

Спецэффекты сегодня выглядят наивно – цветные «космические» разводы и макеты кораблей не выдерживают сравнения с западной фантастикой даже тех лет.

Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры

Зато к актерской игре у зрителей, судя по отзывам, 0 вопросов, а характеры прописаны объемнее, чем можно ожидать от советской телефантастики.

В 2026 году о «Звездном инспекторе» вспоминают редко, но как эксперимент на стыке детектива, философской притчи и космооперы он точно заслуживает найти нового зрителя.

Фото: Кадр из фильма «Звездный инспектор» (1980), «Интерстеллар» (2014)

Фото: Кадр из фильма «Звездный инспектор» (1980), «Интерстеллар» (2014)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
