«Наплевать и растереть»: взбешенный Никоненко не оставил мокрого места от Белого

Сергей Никоненко начал сниматься в кино в далеких 60-х и пока не собирается оставлять актерское ремесло. Параллельно знаменитость успевает делать заявления на общественные темы. Не обошел стороной народный артист и скандал вокруг Анатолия Белого, звезды сериала «Бригада» и фильма-катастрофы «Метро».

Актер стал организатором кампании против «Ленкома»: труппа театра должна была выступить в Тель-Авиве, однако после многочисленных угроз израильские гастроли были отменены. Из-за скандальных заявлений Белого на него точат зуб многие бывшие коллеги, в том числе и Сергей Петрович.

Никоненко жестко высказался о личности знаменитости в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи». Артист осудил поведение Белого и заявил, что хочет забыть «этого проходимца». В конце гость программы процитировал Чапаева: