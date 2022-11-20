Наплевали на зрителей: ошибки в «Великолепном веке», вызывающие приступ хохота у знающих историю людей

Сериал «Великолепный век» подарил зрителям эффектную и драматическую историю на основе реальной жизни султана Сулеймана. Впрочем, происходящее в картине имеет мало общего с настоящей историей Турции.

В «Великолепном веке» показали несчастный брак Михримах, любимой дочери Сулеймана. Ее отверг Малкочоглу Бали-бей, а затем девушку выдали замуж за Рустема-пашу. Всю жизнь Михримах мучилась рядом с нелюбимым мужчиной. Однако в реальности Михримах и Рустем-паша были очень близки и любили друг друга.

В сериале судьбу Хюррем едва не разрушило возвращение ее бывшего возлюбленного – художника Луки. Но никакого Луки не существовало.

Возможно, в прошлом у Хюррем и были возлюбленные, но о тайных встречах в гареме не могли идти и речи.

Множество серий Хюррем-султан враждовала с родственницами султана – особенно с его матерью и сестрой. В действительности Валиде приняла Хюррем как свою родную дочь, и без протеже матери султана Хюррем не попала бы в покои повелителя.

Визитной карточкой «Великолепного века» стали эффектные наряды обитательниц гарема. Однако в реальной жизни наряды османских женщин мало отличались от мужских. Дамы носили мешковатые кафтаны, чтобы скрывать свое тело от посторонних глаз. Хюррем не покидала дворец без длинной рубахи, шароваров и платка на лице.