Наплевали на зрителей: из-за чего финал «Папиных дочек» получился таким ужасным

Сериал «Папины дочки» пользовался невероятной популярностью в нулевые годы – за приключениями пяти сестер и их бедного папы следила вся страна. Сериал стартовал в 2007 году, но спустя 6 лет его резко закрыли – и многих поклонников возмутил скомканный финал истории.

Разъяснения дала Елизавета Арзамасова, сыгравшая Галину Сергеевну. Актриса вышла в прямой эфир и рассказала правду о странной концовке «Папиных дочек». Оказалось, виноваты продюсеры:

«В «Папиных дочках» несколько раз был предполагаемый конец сериала.

Раза два или три мы заканчивали сезон и не знали, будет ли новый. Почему сериал так внезапно оборвался? Тут вмешались какие-то продюсерские истории. Может быть, не было бюджета на продолжение. Может, что-то другое», – поведала Арзамасова.

Впрочем, у Дарьи Мельниковой, исполнившей роль Жени, иное мнение: актриса считает, что сериал рано или поздно должен был закончиться – и все основные сюжетные линии давно исчерпали себя.