Наплевали на мнения миллионов россиян: почему на самом деле закрыли «Сам себе режиссер» с Лысенковым

Многие спешили к экранам, когда в эфире шла программа «Сам себе режиссер» с Алексеем Лысенковым в роли ведущего. Но с распространением Интернета рейтинги шоу начали падать. Программу стали показывать ранним утром в воскресенье, а потом ее и вовсе закрыли. Последний выпуск шоу вышел 22 декабря 2019 года в 4:50.

Спустя год после закрытия легендарной передачи комик и телеведущий Евгений Петросян рассказал, почему шоу все-таки убрали, несмотря на протесты зрителей. Телевизионные боссы пожалели денег.

Петросян объяснил, что ВГТРК начали тотально экономить на утренних передачах, среди которых были «Смехопанорама» и «Утренняя почта».

Но жестче всего жадные телевизионщики обошлись с «Сам же режиссер» – программу решили закрыть после 27 лет в эфире.