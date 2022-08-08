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Наплевал и забыл: грязная правда о подлой выходке Садальского всплыла спустя годы

8 августа 2022 16:10
Наплевал и забыл: грязная правда о подлой выходке Садальского всплыла спустя годы

Артист не может похвастаться порядочным поведением.

Стас Садальский шокировал публику своими отношениями с единственной наследницей. У артиста был неудачный роман с поклонницей из Финляндии.

Мимолетные отношения артиста завязались в 70-х годах, когда он принимал участие в постановке «Бал воров». Роман влюбленных был стремительным, они успели пожениться, и в 1975 году на свет появилась единственная дочь актера Пирио. Однако Садальскому было не суждено стать примерным семьянином: после рождения дочери его избранница приняла решение уехать в Хельсинки навсегда.

Как пишет портал «СтарХит», Садальский предпочел не переезжать вместе со своей семьей. Актер остался в России и успел лишь два раза повидать свою дочь. Третья же попытка не состоялась, потому что его ограбили прямо перед путешествием. В итоге он вовсе отказался поддерживать какие-либо контакты с наследницей и даже не объяснил своего отсутствия.

«Ни с дочерью, ни с ее матерью не общаюсь. Конечно, они на меня обиделись», — рассказывает актер.

Садальский так и не смог наладить связь с Пирио. По данным СМИ, наследница артиста не знает русский язык и не стремится как-либо контактировать с отцом, бросившим ее годы назад.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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