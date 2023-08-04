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«Напивается и дерется с медведем»: самый «русский» фильм глазами иностранцев

4 августа 2023 10:57
«Напивается и дерется с медведем»: самый «русский» фильм глазами иностранцев

Как ни удивительно, этого статуса удостоилась сказка.

Советские кинематографисты уделяли юному поколению особое внимание, поднимая для детского кино планку качества. Благодаря такой политике в наследство современным россиянам от СССР осталось множество прекрасных сказок и историй для детей.

Одной из них является «Садко» от режиссера Александра Птушко. Это увлекательный, красочный фильм-былина, который и спустя 70 лет смотрится достойно. Не удивительно, что лента привлекла внимание иностранных зрителей, оставшихся под впечатлением.

«Это настолько по-русски, что я не могу в это поверить. Человек просто напивается и без всякой причины дерется с чертовым медведем. Удивительно», «Самый русский фантастический фильм, который когда-либо был снят в России», «Ох уж эти русские», — поразились рецензенты.

Однако не обошлось и без критики. Некоторые пользователи Сети отметили, что спецэффекты устарели, а резиновые куклы, изображающие сказочных существ, смотрятся глупо. Кроме того внимательным зрителям не хватило глубины проработки персонажей.

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
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