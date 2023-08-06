Напиток из СССР покорил иностранцев: его неправильную копию продают на Западе

Фанатов этой газировки можно найти по всему миру.

Советские власти ревностно относились к продуктам, которые предлагаются гражданам страны. Поэтому после открытия в 70-х завода по производству «Пепси-Колы» они решили, что необходимо создать свой ответ газированному напитку. И уже спустя некоторое время на прилавках магазинов появился «Байкал».

Разработкой рецепта и производством занимались сотрудники Русаковского завода безалкогольных напитков. И изначально в состав «Байкала» входили зверобой, солодковый корень, лист лавра, эвкалипт, цедра лимона и сосновые почки, но со временем, из-за наращивания производства, от некоторых ингредиентов пришлось отказаться.

«Байкал» заметно набирал популярность, а его пик пришелся на Олимпиаду.

В это время в столице открыли три фирменных магазина, где иностранцы скупали бутылки газировки. И уже после в некоторых странах открылось свое производство напитка.

Ситуация изменилась после развала СССР. Заводы, производившие «Байкал», закрылись, и напиток пропал с прилавков. Но в 2008 году немец Йорис ван Велзен смог получить оригинальный рецепт и создал свой аналог напитка — лимонад Wostok. Ради возможности продавать напиток в Германии он изменил лишь несколько ингредиентов, после чего запустил масштабное производство.

Сегодня Wostok продается по всему миру. Напиток, и вкусом, и внешним видом отсылающий к эпохе СССР, можно купить практически везде, а любят его поклонники за насыщенный травянистый вкус и букетистый аромат.