«Написал 50 страниц»: Сигурни Уивер прочла сценарий «Чужого 5» — и впервые за 28 лет готова вернуться к Рипли

Пока вселенная «Чужого» переживает новое дыхание благодаря сериалу «Чужой: Земля», на горизонте неожиданно снова всплыла Эллен Рипли. На New York Comic Con в октябре Сигурни Уивер сама призналась: у нее есть шанс вернуться к роли, и не абы какой — а центральной для возможного «Чужого 5».

История началась не вчера. У Уивер давно есть прочная связь с продюсером Уолтером Хиллом — человеком, который стоял за каждым фильмом франшизы, начиная с оригинала и заканчивая «Ромулом». Именно Хилл написал 50 страниц сценария о том, где сейчас могла бы быть Рипли, и дал этот текст актрисе. Она прочла — и, похоже, он ее серьезно зацепил.

Действительно достойное продолжение

Хилл придумал историю, которая необычно близка Уивер лично. Это не про бег по вентиляционным шахтам и не попытка повторить прошлое. Это про общество, которое решило изолировать женщину, пытавшуюся человечество спасти. Уивер говорит, что Хилл идеально поймал характер Рипли — ее силу, гнев, юмор. И да, ксеноморфы тоже на месте.

Уолтер Хилл — мой очень хороший друг, и он написал 50 страниц о том, где сейчас могла бы находиться Рипли, и это совершенно невероятно.

Интересно, что раньше Уивер почти не проявляла желания возвращаться к роли. Ее даже не заинтересовал отмененный проект Нила Бломкампа, который должен был продолжить историю после первых двух фильмов, игнорируя все остальное. Фильм, кстати, пытался спасти Джеймс Кэмерон. Но студия свернула работу.

Потом Хилл и Дэвид Гайлер уже писали полноценный сценарий «Чужого V», но Disney (купившая Fox к тому моменту) интереса не проявила. Казалось, точка поставлена.

Ситуация могла измениться после «Ромула». Фильм собрал 350 миллионов долларов при бюджете 80 миллионов и получил хорошие оценки. Франшиза снова стала прибыльной, и это уже причина, чтобы у студии появился серьезный интерес.

Актриса пока признается, что сама не знает, случится ли проект, но теперь хотя бы есть сценарий, за который ей не стыдно бороться.

Так что я не знаю, случится ли это, но у меня была встреча с представителями Fox, Disney или как оно там сейчас называется.

Если уже ведутся беседы на столь высоком уровне, Disney, похоже, всерьез думает вернуть Рипли туда, где ее ждут уже 28 лет. Есть шанс, что впервые за много лет фанаты действительно получат достойный перезапуск.

