Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Написал 50 страниц»: Сигурни Уивер прочла сценарий «Чужого 5» — и впервые за 28 лет готова вернуться к Рипли

«Написал 50 страниц»: Сигурни Уивер прочла сценарий «Чужого 5» — и впервые за 28 лет готова вернуться к Рипли

15 ноября 2025 10:52
«Написал 50 страниц»: Сигурни Уивер прочла сценарий «Чужого 5» — и впервые за 28 лет готова вернуться к Рипли

Актриса довольно избирательна, поэтому это хороший знак.

Пока вселенная «Чужого» переживает новое дыхание благодаря сериалу «Чужой: Земля», на горизонте неожиданно снова всплыла Эллен Рипли. На New York Comic Con в октябре Сигурни Уивер сама призналась: у нее есть шанс вернуться к роли, и не абы какой — а центральной для возможного «Чужого 5».

История началась не вчера. У Уивер давно есть прочная связь с продюсером Уолтером Хиллом — человеком, который стоял за каждым фильмом франшизы, начиная с оригинала и заканчивая «Ромулом». Именно Хилл написал 50 страниц сценария о том, где сейчас могла бы быть Рипли, и дал этот текст актрисе. Она прочла — и, похоже, он ее серьезно зацепил.

«Написал 50 страниц»: Сигурни Уивер прочла сценарий «Чужого 5» — и впервые за 28 лет готова вернуться к Рипли

Действительно достойное продолжение

Хилл придумал историю, которая необычно близка Уивер лично. Это не про бег по вентиляционным шахтам и не попытка повторить прошлое. Это про общество, которое решило изолировать женщину, пытавшуюся человечество спасти. Уивер говорит, что Хилл идеально поймал характер Рипли — ее силу, гнев, юмор. И да, ксеноморфы тоже на месте.

Уолтер Хилл — мой очень хороший друг, и он написал 50 страниц о том, где сейчас могла бы находиться Рипли, и это совершенно невероятно.

«Написал 50 страниц»: Сигурни Уивер прочла сценарий «Чужого 5» — и впервые за 28 лет готова вернуться к Рипли

Интересно, что раньше Уивер почти не проявляла желания возвращаться к роли. Ее даже не заинтересовал отмененный проект Нила Бломкампа, который должен был продолжить историю после первых двух фильмов, игнорируя все остальное. Фильм, кстати, пытался спасти Джеймс Кэмерон. Но студия свернула работу.

Потом Хилл и Дэвид Гайлер уже писали полноценный сценарий «Чужого V», но Disney (купившая Fox к тому моменту) интереса не проявила. Казалось, точка поставлена.

Ситуация могла измениться после «Ромула». Фильм собрал 350 миллионов долларов при бюджете 80 миллионов и получил хорошие оценки. Франшиза снова стала прибыльной, и это уже причина, чтобы у студии появился серьезный интерес.

«Написал 50 страниц»: Сигурни Уивер прочла сценарий «Чужого 5» — и впервые за 28 лет готова вернуться к Рипли

Актриса пока признается, что сама не знает, случится ли проект, но теперь хотя бы есть сценарий, за который ей не стыдно бороться.

Так что я не знаю, случится ли это, но у меня была встреча с представителями Fox, Disney или как оно там сейчас называется.

Если уже ведутся беседы на столь высоком уровне, Disney, похоже, всерьез думает вернуть Рипли туда, где ее ждут уже 28 лет. Есть шанс, что впервые за много лет фанаты действительно получат достойный перезапуск.

Ранее мы писали: Второму сезону «Чужой: Земля» быть — FX официально продлил сериал: он будет сильно отличаться от первого

Фото: Кадры из фильма «Чужой: Воскрешение» (1997 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Читать дальше 10 декабря 2025
Следующая остановка — «Оскар»: трехчасовой боевик стал фаворитом «Золотого глобуса» — 9 номинаций и ни одного шанса у конкурентов Следующая остановка — «Оскар»: трехчасовой боевик стал фаворитом «Золотого глобуса» — 9 номинаций и ни одного шанса у конкурентов Читать дальше 9 декабря 2025
Как дети малые: Спилберг не снимет Аффлека в своих фильмах ни за какие деньги – причина очень смешная (и немного кринжовая) Как дети малые: Спилберг не снимет Аффлека в своих фильмах ни за какие деньги – причина очень смешная (и немного кринжовая) Читать дальше 9 декабря 2025
Такого скандала, как с «Русалочкой», Disney больше не допустит: вот кого студия рассматривает на роль Рапунцель — и одно имя звучит чаще остальных Такого скандала, как с «Русалочкой», Disney больше не допустит: вот кого студия рассматривает на роль Рапунцель — и одно имя звучит чаще остальных Читать дальше 9 декабря 2025
Джулианна Мур, Джон Сноу и Бодров: это фэнтези выглядит как «Игра престолов» при температуре 38°С, и рейтинг — позорнее не придумаешь Джулианна Мур, Джон Сноу и Бодров: это фэнтези выглядит как «Игра престолов» при температуре 38°С, и рейтинг — позорнее не придумаешь Читать дальше 8 декабря 2025
Работал с Финчером, дрался бок-о-бок с Кавиллом — а теперь актера ждут в российском блокбастере: идеально вписался в историю про шпионов Работал с Финчером, дрался бок-о-бок с Кавиллом — а теперь актера ждут в российском блокбастере: идеально вписался в историю про шпионов Читать дальше 8 декабря 2025
«Самый вялый в мире»: Тарантино всерьез считает звезду «Пленниц» худшим актером современности – Вильнев бы явно не согласился «Самый вялый в мире»: Тарантино всерьез считает звезду «Пленниц» худшим актером современности – Вильнев бы явно не согласился Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше