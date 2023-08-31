Напился целый вагон и даже сотрудники РЖД: вот что стряслось с известным актером в поезде

Эдуард Радзюкевич видел за свою актерскую карьеру немало. Но один случай навсегда врезался в память любимца публики.

С гастролями актер объездил всю страну, часто он путешествует на поезде. Направляясь в очередной город со спектаклем, знаменитости и его коллегам довелось стать свидетелями шокирующего беспредела со стороны сотрудников РЖД. В беседе с порталом «Киноафиша» артист поделился подробностями, от которых волосы дыбом.