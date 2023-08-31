Напился целый вагон и даже сотрудники РЖД: вот что стряслось с известным актером в поезде
Звезде и его коллегам пришлось несладко.
Эдуард Радзюкевич видел за свою актерскую карьеру немало. Но один случай навсегда врезался в память любимца публики.
С гастролями актер объездил всю страну, часто он путешествует на поезде. Направляясь в очередной город со спектаклем, знаменитости и его коллегам довелось стать свидетелями шокирующего беспредела со стороны сотрудников РЖД. В беседе с порталом «Киноафиша» артист поделился подробностями, от которых волосы дыбом.
«После спектакля мы сели в поезд, не успев поужинать. Думали, что в вагоне-ресторане всех обязательно накормят. У нас приняли заказ, но так его и не принесли. Оказалось, что весь вагон напился в лоскуты. Пассажиры еще шести купе так и не дождались еды. Проводницы потом извинялись перед нами, зато у продавщиц был выполнен план по буфету. У них раскупили все — не осталось ни конфет, ни воды», — со смехом рассказал Радзюкевич.