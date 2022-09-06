Нападки на принца Чарльза аукнулись: оскандалившейся Меган Маркл нанесли новый удар
Герцогине грозит разбирательство в суде.
Противостояние Меган Маркл и семьи ее супруга принца Гарри обрело неожиданный поворот. Королевские особы устали терпеть выходки оскандалившейся герцогини и перешли к крайним мерам.
Больше всего возмущен поведением Маркл принц Чарльз. Его до глубины души возмутило недавнее интервью герцогини, в котором она предала огласке довольно личный разговор с принцем Гарри. В частности, актриса рассказала, что муж пожаловался ей на то, что, так же, как и она, потерял родного человека, своего отца, с которым перестал общаться из-за семейного конфликта.
Особенно сильно принцу Чарльзу не понравилось, что герцогиня сравнила его с Томасом Марклом. Как пишет портал New Idea, отца Гарри возмутило, что невестка буквально похоронила его заживо.
Нападки Маркл на сына Елизаветы II даром не прошли. Обиженный отец Гарри уже обратился за консультацией к юристу и теперь готовится подать на Меган в суд.