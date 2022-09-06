Нападки на принца Чарльза аукнулись: оскандалившейся Меган Маркл нанесли новый удар

Противостояние Меган Маркл и семьи ее супруга принца Гарри обрело неожиданный поворот. Королевские особы устали терпеть выходки оскандалившейся герцогини и перешли к крайним мерам.

Больше всего возмущен поведением Маркл принц Чарльз. Его до глубины души возмутило недавнее интервью герцогини, в котором она предала огласке довольно личный разговор с принцем Гарри. В частности, актриса рассказала, что муж пожаловался ей на то, что, так же, как и она, потерял родного человека, своего отца, с которым перестал общаться из-за семейного конфликта.

Особенно сильно принцу Чарльзу не понравилось, что герцогиня сравнила его с Томасом Марклом. Как пишет портал New Idea , отца Гарри возмутило, что невестка буквально похоронила его заживо.

Нападки Маркл на сына Елизаветы II даром не прошли. Обиженный отец Гарри уже обратился за консультацией к юристу и теперь готовится подать на Меган в суд.