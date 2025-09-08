Наоми Уоттс мечтает о сиквеле этой криминальной драмы Давида Кроненберга — в ней актриса сыграла русскую шпионку

К продолжению культового фильма даже написали сценарий, но и его в итоге переделали под совсем другой проект.

В карьере Наоми Уоттс, сыгравшей в культовом триллере Дэвида Линча «Малхолланд Драйв», были и свои взлеты и падения — однако взлеты были настолько эпичными, что о падениях забывали практически сразу.

На счету актрисы — две номинации на «Оскар» и признание со стороны других престижных премий, а также работа с огромным количеством самых известных режиссеров, в том числе и с уже культовым Дэвидом Кроненбергом.

Так, еще в далеком 2007 году Уоттс сыграла в остросюжетной драме Кроненберга, которая в свое время удостоилась похвалы и множества номинаций для своего актерского состава — спустя почти 20 лет после релиза поклонники все еще ждут сиквел (хотя надежды его когда-то увидеть уже фактически нет).

Наоми Уоттс хотела бы сняться в сиквеле «Порока на экспорт»

Фильм, посвященный жизни российских воров в законе в Лондоне, понравился в том числе и российским зрителям за «аутентичность» истории — для участия в «Пороке на экспорт» Вигго Мортенсен, сыгравший главную роль, общался с бывшими российскими заключенными, а также разучивал блатной сленг и русские фрагменты сценария совместно с русскоязычными преподавателями.

Наоми Уоттс же сыграла Анну Хитрову, которая, будучи акушеркой в одной из лондонских больниц, находит дневник умершей при родах пациентки, чтобы каким-то образом найти родителей девушки — вместо этого она совершенно случайно связывается с криминальным боссом.

Сама актриса несколько раз говорила о том, что с радостью приняла бы предложение сняться в сиквеле «Порока на экспорт», но разговоров о продолжении не шло уже очень давно — хотя в ту сторону все же были какие-то поползновения.

Сценарий к сиквелу «Порока на экспорт» впоследствии переделали под криминальную драму с Джейсоном Стэйтемом

Хотя потенциально «Пороку на экспорт» ничего не мешает создать настолько же успешный сиквел, а основной актерски состав готов в любой момент сорваться на съемки, каждый раз воплощению задумки в жизнь что-то да мешает.

В какой-то момент сценарист фильма Стивен Найт и правда начал работу над возможным сиквелом, но впоследствии изменил всю идею и в итоге написал сценарий к криминальному боевике с Джейсоном Стэйтемом в главной роли — правда, сюжет все так же концентрировался на русской мафии.

В итоге спустя столько лет шанс увидеть сиквел «Порока на экспорт» приблизился к нулю, хотя, возможно, для самого фильма так и правда будет лучше.

Кстати, криминальных триллеров в духе «Порока на экспорт» хватает и без сиквела — почитать о похожих фильмах можно в нашей подборке.