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Нанятый актер не справился: кто на самом деле должен был сыграть Йоду в «Звездных войнах»

3 сентября 2022 18:45
Нанятый актер не справился: кто на самом деле должен был сыграть Йоду в «Звездных войнах»

В Сеть проникла фотография нерадивого артиста.

Мастер Йода в космической саге Джорджа Лукаса не должен был стать анимированной куклой. Режиссер опасался того, что изображение будет слишком неестественным. По этой причине изначально роль отдали нанятому актеру.

Интернет-пользователи широко обсуждают архивный кадр, который был обнародован одним из поклонников «Звездных войн» в социальных сетях. На снимке запечатлена мартышка в маске, которой и предстояло воплотить Йоду. Однако со своей задачей она так и не справилась.

Нанятый актер не справился: кто на самом деле должен был сыграть Йоду в «Звездных войнах»

Животное научилось держать трость, но постоянно срывало с себя маску и размахивало реквизитом из стороны в сторону. Разубедить ее дрессировщикам не удалось, хотя они и старались. Тогда не оставалось ничего другого, кроме как отказаться от этой затеи и позвать на выручку кукловода по имени Фрэнк Оз. Именно он создал полюбившийся зрителям образ Йоды, которого впоследствии сам же и озвучил.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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