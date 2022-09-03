Нанятый актер не справился: кто на самом деле должен был сыграть Йоду в «Звездных войнах»

Мастер Йода в космической саге Джорджа Лукаса не должен был стать анимированной куклой. Режиссер опасался того, что изображение будет слишком неестественным. По этой причине изначально роль отдали нанятому актеру.

Интернет-пользователи широко обсуждают архивный кадр, который был обнародован одним из поклонников «Звездных войн» в социальных сетях. На снимке запечатлена мартышка в маске, которой и предстояло воплотить Йоду. Однако со своей задачей она так и не справилась.

Животное научилось держать трость, но постоянно срывало с себя маску и размахивало реквизитом из стороны в сторону. Разубедить ее дрессировщикам не удалось, хотя они и старались. Тогда не оставалось ничего другого, кроме как отказаться от этой затеи и позвать на выручку кукловода по имени Фрэнк Оз. Именно он создал полюбившийся зрителям образ Йоды, которого впоследствии сам же и озвучил.