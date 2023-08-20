«Нам было хорошо вместе»: Высоцкая оставила Кончаловского позади

Сниматься в кино Юлия Высокая начала еще в 1990-х. Тогда она играла на сцене белорусских театров и не могла рассчитывать на большую популярность. Поворотным моментом в карьере актрисы стало знакомство, а потом и брак с Андреем Кончаловским. Именно роли в его фильмах принесли Высоцкой долгожданную славу.

На протяжении всего 25-летнего брака артистка никогда не отказывалась от съемок в картинах супруга. Например, только на днях Высоцкая снова поработала с мужем над очередной лентой под названием «Хроники российской революции». От съемок актриса осталась в полном восторге и даже пожалела, что их команда с Кончаловским осталась позади.

«Зажгли как в последний раз! Нам было хорошо вместе», — заявила Высоцкая в соцсетях, поделившись снимками с площадки.

На заключительной вечеринке по случаю окончания работы над проектом Высоцкая появилась в молодежном образе. 49-летняя звезда блистала в простой футболке, коротких джинсовых шортах, белом кардигане и босоножках на каблуках.