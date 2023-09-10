Наложниц в гаремах раскармливали до двух центнеров: что стоит за странной традицией

В каждую эпоху господствуют свои стандарты красоты. О прелестях наложниц в турецких гаремах слагают легенды. Однако не каждую любовницу султана можно назвать привлекательной по нынешним канонам. У властителей Османской империи были свои, подчас довольно странные, предпочтения: Ибрагим I боготворил дам с формами.

До 25 лет правитель не интересовался женщинами, пока мать не раскусила его секрет и не предложила сыну крупных прелестниц. Так в гареме повелителя стали усиленно раскармливать каждую девушку, чтобы заинтересовать властителя страны любовными утехами и рождением будущих наследников.

Говорят, что вес наложниц варьировался от 115 до 230 килограммов. Фавориткой Ибрагима была барышня с прозвищем Сахарок. Пышная дама весила около двух центнеров и совсем не комплексовала из-за своей внешности, купаясь в любви и ласке султана. Об этом пишет портал VOICE.