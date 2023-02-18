Наложниц в гаремах раскармливали до 150 кг: вот зачем это было нужно

У зрителей сериала «Великолепный век» сложилось впечатление, что наложницы всегда должны были обладать стройной фигурой и скромным аппетитом. Но, как показывает история, некоторых правителей Османской империи не привлекали худые красавицы с тонкой талией.

Когда на престоле оказался Ибрагим l, ни одна девушка с миниатюрными формами не могла удостоиться ночи с падишахом. Тогда мать правителя поняла, что у ее сына другие предпочтения. Она приказала поставить в гареме столы со сладостями, а порции рабынь увеличить вдвое.

Наложнице было необходимо набрать хотя бы 150 килограмм, чтобы заинтересовать султана.

Но дамой, которая покорила сердце Ибрагима l стала Шакер Пара, весившая более 230 килограмм. Мужчина называл ее «сахарок» и любил проводить с ней свободное время. Однако из-за таких внушительных объёмов она так и не смогла подарить своему повелителю наследника.