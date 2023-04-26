Наложниц в гаремах раскармливали до 150 кг: причина шокирует современных женщин

Жизнь рабынь значительно отличалась от того, что показывают в популярных сериалах.

История Османской империи занимает важное место в турецком кинематографе. Режиссеры стараются рассказать как можно больше историй, связанных с тем периодом жизни своей страны, однако не делают свои проекты достоверными.

Так, в большинстве шоу наложницы в гаремах правителей показаны стройными красавицами с идеальной фигурой. На самом же деле ситуация складывалась несколько иначе. Например, при правлении Ибрагима I ценились полные девушки. Правитель предпочитал пышные формы, поэтому всех наложниц старались откормить как минимум до 150 килограммов.

Фавориткой же султана стала девушка Шакер Пара, которую он ласково называл Сахарок. Ее вес составлял 230 килограммов, и в течение многих лет она была главной наложницей в гареме.

Изменялась ситуация лишь с приходом нового правителя. Каждый султан сам определял, какому типу должны соответствовать его наложницы, которые были вынуждены подстраиваться под вкусы монарха.