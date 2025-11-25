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Киноафиша Статьи «Налетай, торопись, покупай живопись!»: только фанаты Гайдая вспомнят, откуда эти 5 цитат (тест)

«Налетай, торопись, покупай живопись!»: только фанаты Гайдая вспомнят, откуда эти 5 цитат (тест)

Проверено редакцией
«Налетай, торопись, покупай живопись!»: только фанаты Гайдая вспомнят, откуда эти 5 цитат (тест)

Но не ждите здесь «Танцуют все!» и «Я требую продолжения банкета!».

Пожалуй, нет в отечественном кино режиссера, чьи фразы ушли бы в народ так же массово, как цитаты из фильмов Леонида Гайдая. Они живут своей жизнью, давно оторвавшись от экрана.

А ведь каждая из этих крылатых фраз – это целая история, яркий момент и гениально сыгранная роль. Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений Моргунов, Александр Демьяненко и другие актеры наделили своих персонажей таким обаянием, что их слова хочется повторять вновь и вновь.

Давайте проверим, насколько хорошо вы помните эти культовые реплики. Сможете ли вы по одной только фразе без труда узнать фильм и ситуацию, в которой она была произнесена? Пора освежить в памяти шедевры советской комедии и доказать, что вы – настоящий знаток творчества великого мастера смеха.

Ранее мы писали: «Красиво, как в Театре сатиры»: тест покажет, понимаете ли вы шутки и отсылки в фильмах Рязанова

Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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