«Налетай, торопись, покупай живопись!»: только фанаты Гайдая вспомнят, откуда эти 5 цитат (тест)

Пожалуй, нет в отечественном кино режиссера, чьи фразы ушли бы в народ так же массово, как цитаты из фильмов Леонида Гайдая. Они живут своей жизнью, давно оторвавшись от экрана.

А ведь каждая из этих крылатых фраз – это целая история, яркий момент и гениально сыгранная роль. Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений Моргунов, Александр Демьяненко и другие актеры наделили своих персонажей таким обаянием, что их слова хочется повторять вновь и вновь.

Давайте проверим, насколько хорошо вы помните эти культовые реплики. Сможете ли вы по одной только фразе без труда узнать фильм и ситуацию, в которой она была произнесена? Пора освежить в памяти шедевры советской комедии и доказать, что вы – настоящий знаток творчества великого мастера смеха.

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