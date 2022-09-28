Накрыло отчаянием из-за детей: что стало с Кисегач из «Интернов»

На счету Светланы Камыниной около 50 киноработ, но большинство россиян до сих пор знают ее как главврача Кисегач из «Интернов». Зрители с любопытством следили за ее героиней, гадая будет ли она счастлива с персонажем Охлобыстина.

Как выяснилось, Камынина привнесла в кадр множество собственных черт. Как и ее героиня, актриса была не замужем и отчаянно мечтала о семье. Но найти подходящего спутника жизни не могла из-за сильного и волевого характера.

Сейчас Светлане уже 43 года. Она так и не создала семью. В интервью звезда рассказывала, что доводила себя до отчаяния переживаниями по этому поводу. Однако спустя некоторое время актриса научилась отпускать ситуацию и смирилась с одиночеством. Теперь Камынина сосредоточена на работе: в 2022 году она сыграла одну из главных ролей в сериале «Два холма». Свободное время Светлана посвящает танцам, йоге, путешествиям, духовным практикам, общению с друзьями. И сложившейся судьбой актриса сейчас довольна.