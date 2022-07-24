Накопления за 60 лет: денежному краху Якубовича нашли объяснение

Леонид Якубович не удержался от претензий в адрес чиновников. Он посетовал, что размер его пенсии составляет всего 23 тысячи рублей, а ведь за плечами у телеведущего 60 лет работы.

Артист задался вопросом: если каждый россиянин, в том числе и он, отчисляет государству определенный процент с зарплаты, почему денежные начисления пенсионерам такие мизерные?

«Трудовой стаж у меня с 1961 года, и все это время государство вычитало у меня деньги. По-моему, 13% на пенсию. Ну и куда они делись?» — возмутился Леонид Аркадьевич.

Он отметил корреспонденту издания «Телепрограмма », что наверняка успел скопить настолько большую сумму, что уже не успел бы ее потратить.

В Сети ведущему тут же указали на ошибку в суждении: