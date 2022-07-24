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Киноафиша Статьи Накопления за 60 лет: денежному краху Якубовича нашли объяснение

Накопления за 60 лет: денежному краху Якубовича нашли объяснение

24 июля 2022 14:49
Накопления за 60 лет: денежному краху Якубовича нашли объяснение

Телеведущий не может объяснить исчезновения денег.

Леонид Якубович не удержался от претензий в адрес чиновников. Он посетовал, что размер его пенсии составляет всего 23 тысячи рублей, а ведь за плечами у телеведущего 60 лет работы.

Артист задался вопросом: если каждый россиянин, в том числе и он, отчисляет государству определенный процент с зарплаты, почему денежные начисления пенсионерам такие мизерные?

«Трудовой стаж у меня с 1961 года, и все это время государство вычитало у меня деньги. По-моему, 13% на пенсию. Ну и куда они делись?» — возмутился Леонид Аркадьевич.

Он отметил корреспонденту издания «Телепрограмма», что наверняка успел скопить настолько большую сумму, что уже не успел бы ее потратить.

В Сети ведущему тут же указали на ошибку в суждении:

«Вроде такой умненький, а считает, что 13% перечислял на пенсию для себя. Это были налоги! На больницы и прочие общественные дела. А на пенсию делал отчисления работодатель, и уже после этого выдавал зарплату».

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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