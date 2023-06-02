Наконец-то выглядит на 16, а не на 30: дочь Юлии Началовой произвела фурор

Вера Алдонина прислушалась к советам поклонников и провела работу над ошибками. Единственную дочь Юлии Началовой больше не хочется срочно переодеть.

Наследница ныне покойной певицы часто выходит на сцену и бывает на светских мероприятиях. Прежде каждое ее появление на публике оборачивалось провалом. Начинающую артистку критиковали за неудачные образы, которые делали ее гораздо старше. В свои 16 лет Алдонина выглядела на 30 — все из-за неправильно подобранных нарядов, прически, макияжа.

Приятным удивлением для фанатов стало появление дочери Началовой на благотворительном гала-концерте «Браво, артист». Для этого выхода в свет Вера надела маленькое черное платье свободного кроя, а волосы собрала в высокий хвост. Преобразившись, она произвела настоящий фурор. В Сети пишут, что Алдонина, наконец, расцвела и стала невероятно красивой.