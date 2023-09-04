Наконец-то вернулись домой: сын Пугачевой взялся наводить порядок на участке

После долгих месяцев странствий семейство Аллы Пугачевой вернулось домой. Речь идет не о России, а об Израиле, где певица обосновалась в прошлом году.

Ранее Алла Борисовна с мужем и детьми пребывала в Латвии. Теперь, когда Гарри и Лизе пора идти в школу, семейство вернулось назад в Израиль. Здесь у Примадонны есть свой дом и участок в «местной Рублевке». Дети тут же принялись наводить порядки на огороде.

«Мы уже вернулись домой, Гарри собирает виноград», — проинформировал глава семейства.

Примадонна вместе с домочадцами обосновалась на вилле у родственников. По словам очевидцев, этот дом не идет ни в какое сравнение с роскошным замком Пугачевой в России. Нынешнее жилище Аллы Борисовны ничем не выделяется среди соседних строений: ни снаружи, ни внутри в нет никакой индивидуальности. Все просто, лаконично и минималистично. После шикарных и вычурных хором здесь Примадонна и ее дети чувствуют себя как в гостинице.