Наконец-то стала нормальной: Кэт из «Брата» отказалась от бунтарского образа (фото)

Марии Милютиной во время съемок «Брата» пришлось несладко. Примерной и хорошей девочке нужно было вжиться в роль женщины низкой социальной ответственности. Именно такой бунтаркой ее и запомнили зрители.

Перед началом съемок знаменитости выдали только лишь кожаную куртку — остальные детали для образа ей пришлось выискивать самой. В реальной жизни актриса не выпивала и не курила. К тому же во время работы над проектом она находилась в интересном положении, поэтому перевоплощение в маргинальную особу далось нелегко.

После премьеры фильма артистка пропала с радаров. В кино она больше не снимается. За прошедшее время Милютина сильно изменилась и постарела. Признать в ней своенравную тусовщицу больше нельзя.

Мария перекрасилась в платиновую блондинку. Такие перемены, по мнению многих, пошли ей на пользу.