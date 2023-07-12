Наконец-то решился: Домогаров сделал громкое заявление об эмиграции
Актер расставил все точки над «i».
Александр Домогаров больше не интригует темой своего переезда за границу. Многие коллеги знаменитого актера уже уехали за рубеж, отказавшись от успешной карьеры на родине. И поклонники ждали, когда же артист последует их примеру.
И вот звезда экрана наконец-то решился выступить с громким заявлением о своей эмиграции. Оказалось, что актер принял непростое решение и больше не может его скрывать от широкой общественности.
Домогаров заметил, что немало путешествовал по миру, но таких замечательных людей, как в России, не видел больше нигде. Александр Юрьевич успокоил поклонников, пообещав, что никогда не станет жить в чужой стране, поскольку строго следует простому принципу: где родился, там и пригодился.
«Я гражданин своей страны и никогда ее не покину», — приводит слова знаменитости издание «Аргументы и факты».