Наконец-то решился: Домогаров сделал громкое заявление об эмиграции

Александр Домогаров больше не интригует темой своего переезда за границу. Многие коллеги знаменитого актера уже уехали за рубеж, отказавшись от успешной карьеры на родине. И поклонники ждали, когда же артист последует их примеру.

И вот звезда экрана наконец-то решился выступить с громким заявлением о своей эмиграции. Оказалось, что актер принял непростое решение и больше не может его скрывать от широкой общественности.

Домогаров заметил, что немало путешествовал по миру, но таких замечательных людей, как в России, не видел больше нигде. Александр Юрьевич успокоил поклонников, пообещав, что никогда не станет жить в чужой стране, поскольку строго следует простому принципу: где родился, там и пригодился.