Наконец-то признали вину: в деле Валиевой произошел неожиданный поворот

Олимпиада в Пекине превратилась для Камилы Валиевой в сущий ад. Лишь теперь стало очевидно: выдающаяся фигуристка пострадала по чужой вине. Обстоятельства громкого допинг-скандала выясняются до сих пор. Мировое спортивное сообщество ополчилось на чемпионку и ее тренера Этери Тутберидзе после того, как проба дала положительный результат на триметазидин. Но оказалось, что ответственность за это лежит на плечах другого человека. Лишь спустя время свою вину за произошедшее признал бывший врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский. В беседе со СМИ он сделал громкое заявление.

«Я виноват в том, что эта ситуация произошла», — подчеркнул доктор.

И добавил, что это вопрос «социальной ответственности». По уверению специалиста, он совсем не боится того, что теперь на него спустят всех собак. Как заметил Шветский, это уже произошло: упреки в свой адрес он слышал не раз.