Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Наконец-то пристроили: вот на ком Александр Гобозов из «Дома-2» женился во второй раз (фото)

Наконец-то пристроили: вот на ком Александр Гобозов из «Дома-2» женился во второй раз (фото)

29 апреля 2023 17:10
Наконец-то пристроили: вот на ком Александр Гобозов из «Дома-2» женился во второй раз (фото)

Знаменитости удалось встретить ту самую.

В личной жизни Александра Гобозова кипели нешуточные страсти. Поклонники помнят, как на шоу «Дом-2» эпатажный брюнет бурно ссорился и мирился со своей первой женой Ульяной Устиненко. Сохранить семью, в которой появился сын Роберт, паре не удалось.

Бывшие супруги давно оправились от своего расставания. Более того, на днях Гобозов сыграл свадьбу с новой избранницей. Два года назад экс-участник скандальной телестройки познакомился с юристом Светланой Князевой. Она и стала второй женой знаменитости.

Гобозов поделился своим счастьем с поклонниками в социальных сетях. Экс-супруга Александра также не промолчала: в своем блоге она заявила, что рада за бывшего мужа.

«Когда он пристроен, мне как-то спокойнее», — заметила Устиненко, которая вот-вот родит дочь от нового возлюбленного.

К слову, Александр не собирается отставать от матери своего сына. Ранее он признался, что хочет вновь стать отцом и надеется, что скоро у них со Светланой появятся общие наследники.

Наконец-то пристроили: вот на ком Александр Гобозов из «Дома-2» женился во второй раз (фото)
Фото: соцсети, кадры из передачи "Дом 2" (2004-2021)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video