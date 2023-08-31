Наконец-то почувствуют себя дома: дети Пугачевой отметят важный праздник «по-русски»

Алла Пугачева вместе с детьми готовится к важному событию. Впереди начало учебного года, который звездные наследники проведут не в России.

В Израиле певица устроила Лизу и Гарри в дорогую частную школу King Solomon School, год обучения в ней стоит больше полутора миллионов рублей. К слову, на эти деньги можно три года учиться в израильском вузе.

И хоть первое сентября близнецы проведут вдали от родины, они наконец-то почувствуют себя дома. А все потому, что День знаний брат и сестра отметят вполне себе «по-русски».

На Земле обетованной первого сентября ученики надевают форму и в компании родителей отправляются в школу на торжественную линейку. Школьники загадывают желание, пишут его на воздушном шаре, а после отпускают в небо. В России начало учебного года отмечают схожим образом, а значит, отпрыски Примадонны почувствуют себя в до боли знакомой обстановке.