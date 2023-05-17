Наконец-то перестали прятать: глядя на сына Янковского, сложно сдержать улыбку

Как это часто бывает в актерской среде, свою любовь Иван Янковский встретил на съемочной площадке. В фильме «Чемпион» артист и Диана Пожарская воплотили супругов, а вскоре обменялись кольцами и в реальной жизни.

Коллеги по цеху не афишировали тот факт, что стали мужем и женой. Признались они в этом лишь после появления общего наследника. Олег родился летом 2021 года, но звездные родители не спешили знакомить поклонников со своим чадом.

Однако не так давно супруги перестали прятать малыша. В социальных сетях артистки появился кадр, сделанный во время совместной прогулки. На фото сын Янковского запечатлен со спины, но, несмотря на это, при виде него сложно сдержать улыбку.

Подписчики предположили, что белокурый мальчик будет копией отца. Также многие отметили, что материнство красит звезду, а ее наследник растет не по дням, а по часам.