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Наконец-то перестали прятать: глядя на сына Янковского, сложно сдержать улыбку

17 мая 2023 13:30
Наконец-то перестали прятать: глядя на сына Янковского, сложно сдержать улыбку

Наследник звезд восхитил поклонников.

Как это часто бывает в актерской среде, свою любовь Иван Янковский встретил на съемочной площадке. В фильме «Чемпион» артист и Диана Пожарская воплотили супругов, а вскоре обменялись кольцами и в реальной жизни.

Коллеги по цеху не афишировали тот факт, что стали мужем и женой. Признались они в этом лишь после появления общего наследника. Олег родился летом 2021 года, но звездные родители не спешили знакомить поклонников со своим чадом.

Однако не так давно супруги перестали прятать малыша. В социальных сетях артистки появился кадр, сделанный во время совместной прогулки. На фото сын Янковского запечатлен со спины, но, несмотря на это, при виде него сложно сдержать улыбку.

Наконец-то перестали прятать: глядя на сына Янковского, сложно сдержать улыбку

Подписчики предположили, что белокурый мальчик будет копией отца. Также многие отметили, что материнство красит звезду, а ее наследник растет не по дням, а по часам.

«Счастливые мама и ребенок. Так держать!», «Такой уже большой», «Наше солнышко», — написали поклонники.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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