Наконец-то перестали прятать: фото жениха Нади из «Закрытой школы» слили в Сеть

Луиза-Габриэла Бровина покорила сердца россиян благодаря роли милой Нади в популярном сериале «Закрытая школа». Юная актриса с большими выразительными глазами и пухлыми щечками нравилась абсолютно всем зрителям мистического детектива. И по сей день эта роль является самой яркой работой в фильмографии артистки.

К тому же повзрослевшая звездочка российского кино нашла для себя новое увлечение. Теперь она чаще появляется в различных интернет-шоу, а также развивает свои соцсети. И совсем недавно в личном блоге актриса опубликовала милые снимки вместе со своим молодым человеком.

Счастливчиком стал музыкант Никита Макаров, передает портал Starhit. Очаровательный брюнет уже сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца, на что она сразу же ответила согласием. 20-летняя Луиза, которая в умах многих зрителей все еще девочка, уже повзрослела и теперь находится в статусе невесты.