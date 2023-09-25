Наконец-то отмучилась: Заворотнюк избавили от лишних страданий

Того, что случилось с Анастасией Заворотнюк, не пожелаешь и лютому врагу. Поклонники ждут хороших новостей о состоянии здоровья онкобольной актрисы. Но их пока не предвидится.

Близкие не комментируют самочувствие звезды, однако в Сеть попадают новые сведения относительно другой темы. «Прекрасной няне» не удается скрывать правду о своих финансах. Супруга Петра Чернышева задолжала государству более 170 тысяч рублей. И в отношении нее были принятые кардинальные меры,

Узнав о своем диагнозе, артистка приостановила предпринимательскую деятельность. Все пришло к логичным последствиям. Как сообщает Telegram-канал «Светские новости», знаменитость лишили статуса ИП. Впрочем, Заворотнюк вряд ли расстроилась.

Можно сказать, что ее избавили от лишних страданий и переживаний. Больше жене фигуриста не нужно думать о том, как заплатить ежегодные пенсионные и другие взносы.