Наконец-то объяснился: почему сын Стоцкой феноменально похож на Киркорова

Роман Филиппа Киркорова и Анастасии Стоцкой, вопреки ожиданиям многих поклонников, так и не закончился свадьбой. Артистка вышла замуж за бизнесмена Сергея Абгаряна, которому родила сына Александра и дочь Веру.

Казалось бы, на этом разговоры о связи с поп-королем должны были утихнуть, однако они лишь усилились. И на то была веская причина.

Чем старше становился наследник Стоцкой, тем больше он напоминал Киркорова. Поразительное сходство заметили поклонники, но звезды никак не комментировали ситуацию. Однако недавно экс-супруг Аллы Пугачевой прервал молчание и, наконец, объяснился перед публикой.

Киркоров нашел неожиданное объяснение тому, что Александр похож на него как две капли воды. По уверению артиста, все дело в его уникальной связи со Стоцкой, в которой не обошлось без мистики. «Вы представляете, насколько кармически мы были вместе», — подытожил музыкант в беседе с «КП».