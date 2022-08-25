Наконец-то не Киркоров: невозможно поверить в то, кто стал пятым членом жюри «Шоу Аватар»

Одной из важнейших премьер будущего телесезона станет «Шоу Аватар» на одном из федеральных каналов. Если в «Маске» конкурсанты прятались за причудливыми костюмами, то теперь зрители будут видеть лишь цифровое изображение выступающих. На картинках могут быть как герои сказок, так и инопланетяне. А современные достижения в области виртуальной реальности позволят аватарам с точностью повторять движения настоящих артистов, которые их озвучивают.

Вопреки ожиданиям зрителей, предполагающих, что члены жюри перекочуют в новый проект из «Маски» во главе с Филиппом Киркоровым, в креслах окажутся совсем другие звезды. Еще в июле создатели раскрыли участие в проекте Иды Галич, Тимура Батрутдинова, Марка Тишмана и Сергея Лазарева. А вот имя пятого эксперта держали в секрете. Только сейчас выяснилось, что пятерку замкнет оперная дива Аида Гарифуллина.