«Наконец-то красивая девушка в сериале… сыграет роль мужика!»: в гроб «Ведьмака» Netflix вбил последний гвоздь — Кавилл вовремя сбежал

Казалось бы, после ухода Генри Кавилла и рекаста Геральта ниже падать уже некуда. Но Netflix снова нашел способ довести фанатов «Ведьмака» до белого каления. На этот раз сменили не ключевого актера, а пол одного из важных героев.

В пятом, финальном (ура?) сезоне зрителей ждет знакомая по книгам Анджея Сапковского фигура — генерал Коегоорн. Только вот один нюанс: из брутального военачальника Мэнно он превратился в милашку Минe, а играть ее будет актриса Наоми Баттрик («Темные начала», «Королева змей»).

В первоисточнике Коегоорн возглавлял войска Нильфгаарда и пал в решающей битве при Бренне. Именно ее обещают показать в финале шоу, поэтому роль персонажа ключевая.

Казалось бы, можно было бы сохранить образ, но в Netflix решили иначе — и интернет уже вспыхнул. Комментарии зрителей звучат красноречивее любых пресс-релизов.

«Они уже чисто по приколу сериал снимают? Типа: ну снимаем мусор, хоть фанатов потроллим», «Не завидую ей — придется отращивать усы к началу съемок», «Наконец-то они взяли белую красивую девушку в сериал, так, стоп… сыграть мужика!?», — сокрушаются зрители.

Фанаты недоумевают: если бы Коегоорн оказался вампиром или допплером, вопросов не было бы вовсе — по канону-то они могут принимать любой облик. Но переписывать военную иерархию самого Нильфгаарда — настоящий абсурд.

«У нильфов по канону все офицеры — мужики. Патриархат в полном соку», — недоумевают в Сети.

