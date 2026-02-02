Наконец-то хорошие новости: HBO объявили, когда выйдет 1 серия грандиозного сериала по «Гарри Поттеру»

Масштабная телевизионная адаптация вселенной «Гарри Поттера», о которой фанаты мечтали годами, наконец обрела конкретные временные рамки. Генеральный директор HBO Кейси Блойс в интервью Deadline уточнил, что первый сезон сериала выйдет «в начале 2027 года».

Точный месяц — январь, февраль или март — пока не называется, но это первый плюс-минус точный установленный дедлайн от студии. Хоть какие-то хорошие новости.

Съемки проекта, который растянется на семь сезонов и, предположительно, на десять лет, уже идут полным ходом. Производство стартовало в июле 2025 года на легендарной студии в Ливсдене, где когда-то снимались оригинальные фильмы.

Из-за строгих британских законов о детском труде работа над первым сезоном, основанном на «Философском камне», продлится почти год — до мая 2026-го. После этого сразу начнутся съемки второго сезона.

В главных ролях заявлены новые лица: Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Аластер Стаут (Рон Уизли) и Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер). За сценарий отвечает Франческа Гардинер («Наследники»), а Джоан Роулинг выступает исполнительным продюсером. Автор уже успела похвалить первые два готовых эпизода, назвав их «невероятно хорошими».

Сериал позиционируется как самая полная экранизация, которая «глубоко погрузится в каждую культовую книгу». Первые два сезона будут состоять из восьми серий каждый, что даст создателям гораздо больше экранного времени для деталей, сюжетных линий и персонажей, чем двухчасовые фильмы.

Ожидание продлится еще как минимум год, но теперь у поклонников Хогвартса хотя бы есть конкретный ориентир на календаре — начало 2027-го.