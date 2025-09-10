Наконец-то фанаты книг будут довольны: топ-5 деталей из романов о «Гарри Поттере», которые не показали в фильмах, но могут включить в будущий сериал

А еще в шоу может появиться тот самый персонаж, появления которого не дождались в кинофраншизе.

Хотя фильмы о Гарри Поттере по-прежнему остаются каноном для многих фанатов романов Джоан Роулинг, избежать жесткой критики со стороны зрителе франшиза все равно не смогла — а теперь ее ошибки может исправить следующая адаптация от HBO.

Подробности создания первого сезона шоу, которые недавно слили в сеть, уже доказали, что создатели сериала пока что держат свое обещание сделать новую экранизацию более точной с точки зрения оригинального сюжета.

Теперь же, когда до выхода первого сезона остается еще плюс-минус два года, фанаты «Гарри Поттера» начинают составлять свою бинго-карту тех деталей сюжета, которые могут впервые появиться в грядущем сериале — о самых интересных из них рассказываем в этой подборке.

Сериал может показать больше мест Волшебного мира

Хотя в основном действие романов разворачивается непосредственно в Хогвартсе и близлежащих территориях — как, например, Хогсмид или Косой переулок — фанаты точно знают, что на самом деле Волшебный мир включает в себя гораздо больше не менее интересных мест.

В случае с грядущим сериалом сам формат шоу может помочь и дать больше времени на то, чтобы показать важные для сюжета территории — например, Больницу магических болезней и травм Святого Мунго из «Ордена феникса» или Годрикову впадину из «Даров смерти».

«Дары смерти» выкинули из сюжета ключевую деталь о… Дарах смерти

Последние две части франшизы рассказывают о попытках Гарри остановить Волан-де-Морта, который ищет способы завладеть всеми тремя Дарами смерти таким образом стать Покорителем смерти. Ради заполучения артефактов антагонист совершает еще больше преступлений, в том числе убивая Северуса Снейпа, однако в самих фильмах почему-то не осталось места для главного сюжетного поворота, который свел старания Волан-де-Морта к нулю.

В романе Роулинг Покорителем смерти становится именно Гарри, что и помогает ему в конечном итоге победить злодея и убийцу его родителей — эта деталь, которая подчеркивает силу Даров смерти, теперь просто обязана появиться в сериале после того, как ее проигнорировали в фильмах.

Полтергейст Пивз наконец может получить хоть немного экранного времени

Фильмы-адаптации не могли обойтись без присутствия хотя бы нескольких призраков, обитающих в Хогвартсе, но из сюжета, опять же, выкинули одного из самых интересных из них. Хотя Пивз не дает Гарри и компании никакой ценной информации в романах Роулинг, он играет роль шута, то и дело разыгрывая героев и надоедая им своим присутствием.

Интересно здесь то, что для роли Пивза в фильмах о Гарри Поттере действительно нашли актера, комика Рика Майяла, и даже сняли с ним несколько сцен, но режиссер Крис Коламбус в конечном итоге их вырезал. С сериальным форматом проблема в отношении времени вряд ли возникнет, а потому появления Пивза поклонники могут ждать с относительной уверенностью.

В «Дарах смерти» так и не показали ссору Гарри и Люпина — но она может попасть в сериал

Взаимодействия Гарри и Римуса Люпина, который оказался не только преподавателем Защиты от Тёмных Искусств, но и лучшим другом отца главного героя, для многих фанатов выглядели как отношения отца и сына — вплоть до того момента, когда пришло время финальной битвы за Хогвартс.

В романе Роулинг Люпин просит Гарри позволить ему присоединиться к компании в поисках Даров смерти, однако такое решение Гарри воспринимает как попытку Люпина сбежать от Тонкс, которая в то время была беременна их общим ребенком. В результате между персонажами завязывается спор, в ходе которого Люпин нападает на Гарри, а затем сбегает.

Сериал по Гарри Поттеру может в полной мере рассказать историю Волан-де-Морта

Как и любой другой отъявленный злодей в истории кино, Волан-де-Морт получил богатую на события историю жизни благодаря Джоан Роулинг, которая начала внедрять детали о рождении, взрослении и становлении героя как Темного лорда еще в «Гарри Поттере и Тайной комнате».

В фильмы, однако, почти ничего из этого не попало, а ключевые откровения о жизни Волан-де-Морта остались за кадром — как, например, тот факт, что он считается потомком Салазара Слизерина и был зачат под воздействием запрещенного в магическом мире любовного зелья.

Учитывая то, что грядущее шоу отведет каждый свой сезон под отдельный роман из серии, у истории главного злодея теперь точно есть шанс раскрыться в куда более зловещем виде, чем в фильмах.

Кстати, в HBO уже подтвердили, что первый сезон покажет еще одного персонажа, о котором напрочь забыли в «Философском камне» — о том, почему он все-таки важен для сюжета, мы уже рассказали здесь.