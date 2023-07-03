Наконец-то без грима и фильтров: 41-летняя Арнтгольц лишила народ дара речи

Татьяна Арнтгольц покорила зрителей десятком ярких ролей. Фанаты рукоплескали ей в «Провокаторе» и «Культе», а последней работой артистки стал проект «Операция „Престол“». И любима она не только благодаря своему таланту, но и из-за яркой внешности, которая чарует поклонников.

В своих социальных сетях Арнтгольц не боится делиться честными снимками, на которых предстает полностью без макияжа и укладки. Например, в ее блоге появилась фотография, на которой супруга Марка Богатырева позирует, собрав волосы в обычный хвост и отказавшись от косметики.

Как отметили поклонники, даже на подобных фотографиях Арнтгольц отличается красотой и свежестью. Знаменитость можно смело назвать одной из самых красивых актрис России, и такие кадры лишь подтверждают это.