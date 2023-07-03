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Наконец-то без грима и фильтров: 41-летняя Арнтгольц лишила народ дара речи

3 июля 2023 18:15
Наконец-то без грима и фильтров: 41-летняя Арнтгольц лишила народ дара речи

Артистка выглядит значительно моложе своих лет.

Татьяна Арнтгольц покорила зрителей десятком ярких ролей. Фанаты рукоплескали ей в «Провокаторе» и «Культе», а последней работой артистки стал проект «Операция „Престол“». И любима она не только благодаря своему таланту, но и из-за яркой внешности, которая чарует поклонников.

В своих социальных сетях Арнтгольц не боится делиться честными снимками, на которых предстает полностью без макияжа и укладки. Например, в ее блоге появилась фотография, на которой супруга Марка Богатырева позирует, собрав волосы в обычный хвост и отказавшись от косметики.

Как отметили поклонники, даже на подобных фотографиях Арнтгольц отличается красотой и свежестью. Знаменитость можно смело назвать одной из самых красивых актрис России, и такие кадры лишь подтверждают это.

Наконец-то без грима и фильтров: 41-летняя Арнтгольц лишила народ дара речи

«Прекрасная», «Красотка», «Вот это взгляд», «Прелесть», — считают пользователи сети.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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