Наконец-то без фотошопа: на вдову Кобзона слабонервным лучше не смотреть

Случайно или намеренно 72-летняя Нелли Кобзон показалась народу без фотошопа и без «театрального» макияжа. Но явно прогадала. На пожилую женщину, которая только и делает, что молодится бьюти-процедурами, косметологическими «примочками», подтяжками и тяжелой артиллерией в виде трех слоев «грима» больно смотреть.

Лицо вдовы известного певца осунулось, оно испещрено морщинами, и даже огромным очкам на лице не скрыть многочисленного количества изъянов, которые все же проявились, несмотря на тщательный и ежедневный уход Кобзон за собой. Кажется, что бешеные деньги мужа, которые та потратила на «тюнинг», на самом деле попросту улетели в трубу. Солидарны с мнением большинства даже преданные фанаты звездной семьи.

«Она ухоженная, но возраст спрятать абсолютно невозможно», «Сколько морду не натягивай, возраст все равно возьмет свое», «Ну кому она нужна, эта Нелли», «Сколько ни молодись, возраст все равно свое возьмет. У кого больше возможностей, тот дольше сохраняет презентабельный вид», «Это результат систематического кромсания и вливаний в лицо всякой инородной жидкости. У нее была очень нежная, молодая кожа, румянец и красивые глаза», — пишут разочарованные поклонники.