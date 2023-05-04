Наконец-то без фотошопа: честный снимок Лизы Галкиной вызвал переполох в Сети
Интернет-пользователи не стали скрывать своих эмоций.
Несмотря на свой юный возраст, Лиза Галкина уже успела стать звездой. Как дочь Аллы Пугачевой с самого детства она привлекает к себе повышенное внимание публики и никого не оставляет равнодушным.
Примадонна отечественной эстрады не скрывает свою наследницу — напротив, она охотно показывает ее поклонникам в социальных сетях. Правда, знаменитости не всегда доводилось слышать только лестные отзывы о своих публикациях.
Многие критикуют артистку за излишнюю любовь к фотошопу. Поклонники уже смирились с тем, что Пугачева улучшает свою внешность, а вот то, что она ретуширует снимки собственной дочери, вызывает у интернет-пользователей недоумение.
Между тем в Сети появился честный снимок девятилетней Лизы. Фанаты были рады тому, что, наконец, увидели, как она выглядит без фотошопа. И, надо признать, кадр вызвал нешуточный переполох.
«Девочка на маму похожа», «Как мне нравится Лизонька», «Лиза такая кокетка», «Солнышко, а не ребенок», — осыпали комплиментами звездную наследницу интернет-пользователи.