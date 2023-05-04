Наконец-то без фотошопа: честный снимок Лизы Галкиной вызвал переполох в Сети

Несмотря на свой юный возраст, Лиза Галкина уже успела стать звездой. Как дочь Аллы Пугачевой с самого детства она привлекает к себе повышенное внимание публики и никого не оставляет равнодушным.

Примадонна отечественной эстрады не скрывает свою наследницу — напротив, она охотно показывает ее поклонникам в социальных сетях. Правда, знаменитости не всегда доводилось слышать только лестные отзывы о своих публикациях.

Многие критикуют артистку за излишнюю любовь к фотошопу. Поклонники уже смирились с тем, что Пугачева улучшает свою внешность, а вот то, что она ретуширует снимки собственной дочери, вызывает у интернет-пользователей недоумение.

Между тем в Сети появился честный снимок девятилетней Лизы. Фанаты были рады тому, что, наконец, увидели, как она выглядит без фотошопа. И, надо признать, кадр вызвал нешуточный переполох.