Наконец-то без фотошопа: честные снимки Вали Карнавал шокировали народ

Валя Карнавал в последнее время постоянно на слуху: девушка так стремительно изменилась, что в Сети судачат о пластике или о возможном применении других экстремальных методик преображения.

На новых фото объемы девушки уменьшились едва ли не вдвое. У Карнавал всегда были проблемы с лишним весом — предрасположенность к полноте она усугубляла любовью к сладкому. Но в последнее время Валя резко изменилась. Она так сильно похудела, поэтому в Сети предположили, что певица сбрасывала вес не сама.

Если раньше Карнавал приходилось ретушировать фото, чтобы выглядеть стройнее, то теперь в ее соцсетях регулярно появляются снимки без фильтров.

Фанаты певицы категорически отклоняют слухи о липосакции. В комментариях они подчеркивают, что изменилась не только фигура Вали, но и лицо стало намного стройнее. Сама Валя в соцсетях делилась своими походами на массаж, который помогал ей худеть быстрее.