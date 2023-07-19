Наконец-то без фотошопа: честное видео жены Маликова шокировало народ

Елена, жена Дмитрия Маликова, старше певца на семь лет. Когда они познакомились, Елене не было и сорока. Стройная и обворожительная брюнетка выглядела почти ровесницей певца. Но с годами разница стала бросаться в глаза все сильнее: Дмитрий в свои 53 года остается бодрым и моложавым, а вот его супруга, которой уже исполнилось 60, выглядит все старше.

В социальных сетях Елена Маликова обычно предстает с идеальным макияжем и множеством фильтров, которые скрывают возраст на фото. Но обмануть время женщине явно не удается: явные следы операций по омоложению на лице только усугубляют ситуацию.

На шоу «Света вокруг света» поклонники певца наконец-то смогли рассмотреть его супругу без фильтров и ретуши, но не остались в восторге. Женщина выглядит не женой Маликова, а его мамой: поплывший овал лица, глубокие носогубные складки и многократно «перетянутая» кожа с головой выдают стареющую Елену.