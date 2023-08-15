Наконец-то белая полоса: в эти дни августа все знаки зодиака озолотятся

Вторая часть августа продолжит развитие, которое было задано в самом начале месяца. Однако из-за движения планет многие знаки ждет финансовых успех.

Как уверены астрологи, вторник лучше оставить для подведения итогов и размышлений, но не заниматься новыми и важными делами. В среду также стоит не концентрироваться на работе, ведь даже при большом старании заметных результатов не будет.

Однако уже в четверг представителям всех знаков можно обратить внимание на деловую сферу. После обеда их ждет успех и признание, поэтому всей работой астрологи рекомендуют заниматься в предпоследний день трудовой недели.

Продолжится благоприятный период и в пятницу до самого вечера.

Но уже в субботу, как уверены эксперты, о делах стоит забыть. В выходные любая работа точно не даст достойных результатов, поэтому это время лучше посвятить отдыху и размышлениям.