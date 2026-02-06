Наконец нашла аниме, похожее на «Ходячий замок»: вышло за 18 лет до Софи и Хаула – в рейтинге не уступает

А у вас тоже было такое, что после первого просмотра «Ходячего замка» (2004) Хаяо Миядзаки захотелось посмотреть его еще примерно 100 раз и вообще остаться жить в тайтле навечно? Если да, то вы наверняка понимаете, что найти нечто похожее отнюдь не просто.

Меня уже долгое время не оптускает эта история, но засматривать до дыр ее не хочется, чтобы не приедалась. Поэтому я решила найти что-то со схожим вайбом, пусть и без красавчика Хаула.

Мне повезло, ведь я наткнулась на совершенно потрясающее аниме «Небесный замок Лапута» (1986). Это тоже работа Миядзаки, но на сей раз история переносит нас в мир, похожий на начало XX века, где юная Сита, хранительница загадочного Летающего Камня, вынуждена бежать от пиратов и правительственных агентов.

Спасаясь, она встречает своего ровесника Падзу, обычного мальчишку из шахтёрского городка. Вместе они узнают, что камень – это ключ к легендарному летающему острову Лапута, и отправляются в невероятное приключение, полное опасностей и открытий.

Рейтинг «Лапуты» говорит сам за себя: на Кинопоиске у него 8.3 (как и у «Ходячего замка»), а на IMDb — 8.0 (у «Замка» 8.2). Цифры почти идентичны, и это абсолютно заслуженно.

Фильм пропитан тем же духом романтики, невероятно детализированным миром, трогательными взаимоотношениями героев и верой в чудо. Отзывы других зрителей не дадут мне соврать:

«Это что-то восхитительное. Столько доброты и тепла, столько любви, столько справедливости, столько... жизни. Это потрясающее обилие зеленых холмов, голубого неба, прозрачных облаков. Господи, я отдала бы всю жизнь за секунду, проведенную там»,

«Этот мульт так хорош, что я могу сравнить его только с другими работами Миядзаки: "Унесённые призраками", "Мой сосед Тоторо" и, конечно, "Ходячий замок". С "Ходячим замком" у него особенно много общего»,

«Это нечто потрясающее. Посыл фильма такой же сильный, как в более новых работах Миядзаки, и при этом даже более чистый и искренний. Анимация совершенно восхитительна, концовка действительно великолепна. Кстати, после вам стоит посмотреть и "Ходячий замок"».

В общем, если вы тоже долгое время были в поисках, выдыхайте. Достойная альтернатива, которая впечатлит и не оптустит ближайшее время, наконец найдена.