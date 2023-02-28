Наконец мы знаем правду: почему Лазарев до сих пор холостяк на самом деле

Сергей Лазарев на протяжении многих лет является одним из самых известных музыкантов страны. Артист давно завоевал сердца своих фанаток, которые мечтают с ним познакомиться. При этом артист до сих пор не связал себя узами брака, а публике известно лишь о его романе с Лерой Кудрявцевой, который закончился в 2012 году.

Как оказалось, причина кроется в свободолюбии певца. По словам Лазарева, он чувствует себя скованным от штампа в паспорте, ведь это привносит в жизнь десятки обязательств, к которым он не готов. А с годами семейная жизнь наполняется проблемами и сложностями.

«Для меня институт брака — это некие рамки, которые не всегда хорошо влияют на отношения внутри пары», — заявил музыкант в YouTube-проекте Армана Давлетярова.

Также артист подчеркнул, что считает себя ветреным и влюбчивым, поэтому вряд ли решится на брак, а свобода для него важнее всего.