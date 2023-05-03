Накликали беду: при взгляде на последнее фото Юдашкина вам станет не по себе

30 апреля всю Россию ошарашила новость о смерти Вячеслава Зайцева. Не успел мир моды оплакать легендарного кутюрье, как пришло еще одно трагическое известие — 2 мая скончался его коллега Валентин Юдашкин.

Известному модельеру было всего 59 лет. Осенью этого года его близкие и друзья готовились с размахом отмечать юбилей Юдашкина, но теперь этому не суждено сбыться. Кутюрье уже много лет боролся с онкологией, однако излечить недуг он так и не смог. Несмотря на болезнь, он всегда выглядел отлично и держался в превосходной форме.

Но на последнее фото Валентина Абрамовича в соцсетях невозможно смотреть без слез — он держал за руку Вячеслава Зайцева. Многие углядели в этом снимке нечто мистическое и зловещее: оба модельера были уже на пороге смерти и предстали в черной одежде, словно держали траур. Кто-то даже отметил, что Зайцев позвал друга с собой в могилу.

Пользователи Сети не могут скрыть своих сожалений, ведь мир российской моды, по их словам, в одночасье осиротел.