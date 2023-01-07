Накладные груди и волосы: на какие жертвы пошла актриса из «Клона» ради роли Жади

В киноиндустрии нередко прибегают к различным ухищрениям, чтобы кадры смотрелись ярче и сразу завораживали зрителей. К сожалению, так произошло и с популярным сериалом «Клон».

На первый взгляд кажется, что почти всё в этом проекте реально.

Поэтому и хочется верить в эту сложную историю любви. Но оказалось, что обман все же был. Знаменитый танец живота Жади был результатом работы не только актрисы, но и находчивых гримеров.

Поскольку режиссёру не нравилась фигура Джованны Антонелли, а строгая диета не дала значимого результата, то было решено искусственно увеличить грудь девушки, чтобы подчеркнуть талию. В бюстгальтере артистки находились силиконовые вставки, которы визуально увеличивали бюст. Кроме того, даже прическа главной героини была ненастоящей. Шикарная копна волос состояла из хитро уложенных накладных прядей.