Накинувшуюся на подписчиков Бородину поставили на место: хватило пары слов

Ксению Бородину настолько разозлили обсуждения собственной внешности, что она буквально накинулась на подписчиков. До этого хейтеры обсуждали, как сильно отличаются снимки телеведущей в соцсетях от случайного видео, на котором с ее лица слетели фотофильтры. Пользователи отметили дряблый овал лица и неидеальную кожу Ксении.

В ответ она сняла специальное видео, на котором предстала, по ее словам, полностью натуральной. Недоброжелателей телеведущая грубо обозвала и предположила, что они просто завидуют ее внешности. Известный блогер Лена Миро не упустила шанс поставить Бородину на место. По ее мнению, у Ксении немало комплексов насчет собственной внешности, поэтому все комментарии ее и задевают.

«Жить так очень тяжело», — написала Миро в ЖЖ.

Блогер добавила, что Бородина специально окружает себя подругами с не самой яркой внешностью, чтобы выгодно отличаться на их фоне. Но телеведущая все равно остается ревнивой, зажатой и неуверенной в себе, считает Лена. И с ней согласны ее подписчики.