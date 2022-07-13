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Накинувшуюся на подписчиков Бородину поставили на место: хватило пары слов

13 июля 2022 10:20
Накинувшуюся на подписчиков Бородину поставили на место: хватило пары слов

Телеведущая оскорбила фолловеров.

Ксению Бородину настолько разозлили обсуждения собственной внешности, что она буквально накинулась на подписчиков. До этого хейтеры обсуждали, как сильно отличаются снимки телеведущей в соцсетях от случайного видео, на котором с ее лица слетели фотофильтры. Пользователи отметили дряблый овал лица и неидеальную кожу Ксении.

В ответ она сняла специальное видео, на котором предстала, по ее словам, полностью натуральной. Недоброжелателей телеведущая грубо обозвала и предположила, что они просто завидуют ее внешности. Известный блогер Лена Миро не упустила шанс поставить Бородину на место. По ее мнению, у Ксении немало комплексов насчет собственной внешности, поэтому все комментарии ее и задевают.

«Жить так очень тяжело», — написала Миро в ЖЖ.

Блогер добавила, что Бородина специально окружает себя подругами с не самой яркой внешностью, чтобы выгодно отличаться на их фоне. Но телеведущая все равно остается ревнивой, зажатой и неуверенной в себе, считает Лена. И с ней согласны ее подписчики.

«Зачем все время искать одобрение?», «Заносчивая и крайне отталкивающая», — удивились комментаторы поведению Ксении.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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