Накинулась на Тарковского и ушла в монастырь: куда пропала советская Одри Хепберн

Ольга Гобзева, построив успешную карьеру актрисы, неожиданно для многих раз и навсегда изменила свою жизнь. Звезда экрана сделала то, на что решится далеко не каждый.

Пользуясь большой зрительской любовью, знаменитость подозревала, что ошиблась с выбором профессии. По признанию Гобзевой, сниматься в кино ей не нравилось. Однажды на съемках она и вовсе получила стресс, от которого так и не смогла оправиться.

Ради сцены в одной из картин Гобзевой пришлось накинуться с кулаками на Андрея Тарковского. Позднее она вспоминала об этом как о крайне неприятном эпизоде своей жизни. Не нравилось артистке и то, что порой ее коллегам приходилось иметь близкие отношения с режиссерами, чтобы получить главную роль. Ольга Фроловна была к такому не готова.

Актрисе удалось сохранить верность своим принципам и при этом стать советской Одри Хепберн, вот только за свою славу она не держалась. Поклонники были удивлены, когда в 50 лет Гобзева ушла в монастырь. Но для нее такой исход событий был вполне закономерным.

Еще в 25-летнем возрасте знаменитость познакомилась с батюшкой, который стал ее главным наставником. Актриса поняла, что боится, но вместе с тем мечтает быть монахиней. Вот уже более 20 лет она инокиня Русской православной церкви.